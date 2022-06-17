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34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 2 Temmuz'da başlayacak

17.06.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın 17 ilçesinde 6 gün sürecek etkinlikte 800'e yakın dansçı yer alacak

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü organize edilen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" 2-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinlik, "60. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında yapılacak.

Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Dağıstan, Gana, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Tunus'tan 800'e yakın halk dansçısı 17 ilçede gösterilerini sunacak.

Yarışma konusunda BKSTV merkezinde basın mensuplarına bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların hak ettiği hizmetleri alabilmeleri için yoğun bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'da kültür ve sanat çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Aktaş, "Belediyecilik sadece teknik işler, altyapı, yol yapmak değildir. Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmaktır, insanların ruhunu dinlendirmektir. Her anlamda bunu yapmaya gayret ediyoruz. Kültür sanatla hemhal olmuş bir şehirde yaşıyorsanız sorumluluğunuz daha da artıyor. Bu doğrultuda projeler yapıyoruz." dedi.

Bu yarışmanın dünyanın sayılı halk dansları organizasyonlarından olduğunu dile getiren Aktaş, 22 ülkeden ekiplerin katılacağı etkinliğe destek olan sponsorlara teşekkür etti.

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de 2 Temmuz'da başlayacak yarışma kapsamında farklı kültürlerin, şehrin dört bir yanını renklendireceğini vurguladı.

Bursa'yı uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirten Etkeser, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılacak tüm ekiplere başarı diledi.

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