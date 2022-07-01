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34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

01.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinlik, "60. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak yarışmanın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz'da Heykel Atatürk Anıtı önünden gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilerek yapılacak.

Yarışmaya 19 ülkeden 600'ü yabancı 1200 dansçı katılacak ve 22 yerli topluluk da performanslarını sergileyecek.

Etkinlikte 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerini Bursa'nın tüm sokaklarına yayacak.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

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