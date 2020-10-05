36 Çorlu TSO üyesi Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesine girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği "Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı 2019" araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu verilere göre 36 Çorlu TSO üyesi Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde yer aldı.

"Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı 2019" arasında yer alan Çorlu TSO üyesi 36 firmayı kutlayan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "2019 yılı içerisinde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan firmaları arasına giren üyelerimizi kutluyor, bölgemiz ve ülkemize sağladıkları katma değer için kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

"İhracatın kalkınmadaki öneminin farkındayız"

Bu başarının gurur verici olduğunu söyleyen Volkan, “Odamız üyesi 36 firma, bölgemizin gururu olmuştur. Türkiye’nin dev firmaları arasında yer alan üyelerimiz, bölgemizin üretim ve istihdamdaki gücünün en büyük örneğidir. İşverenlerinden emekçilerine kadar listeye giren tüm firmaları kutluyorum. Artık şehirlerin büyüklüğü nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla anılıyor. İhracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız. Bu listede daha fazla üyeyle yer almak için odamıza kayıtlı üye firmalarımızın ihracat oranlarının artması, hiç ihracat yapmamış olanların ise adım adım yeni pazarlara açılması amacıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı 2019’da yer alarak bizleri en iyi şekilde temsil eden 36 firmaya teşekkür ediyorum” dedi.

