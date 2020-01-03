YURTHABER
  4. 36 milyon TL’ye mal olan bu yol D100’a alternatif olacak

36 milyon TL’ye mal olan bu yol D100’a alternatif olacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi tarafından D100 Karayolu’nun trafik yükünü azaltmak amacıyla genişletme çalışmalarının yapıldığı ve 36 milyon TL’ye mal olan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi hizmete açıldı.Araç trafiğini rahatlatacak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genişleterek duble yol haline getirdiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ni trafiğe açtı.

Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi tarafından D100 Karayolu’nun trafik yükünü azaltmak amacıyla genişletme çalışmalarının yapıldığı ve 36 milyon TL’ye mal olan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi hizmete açıldı.
Araç trafiğini rahatlatacak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genişleterek duble yol haline getirdiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ni trafiğe açtı. D-100 Karayolu’na alternatif olarak kullanılacak olan Salim Dervişoğlu Caddesi, toplamda KDV dahil 36 milyon TL’ye mal oldu. Projenin tanıtım programı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan, İzmit Sebze ve Meyve Hali’nde gerçekleştirildi.
Yoğun katılımın gerçekleştiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanış sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol, Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, Gökmen Mengüç, protokol ve vatandaşlar katıldı.
Tanıtım programında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Bu tür projelerle bir araya gelmek yapılan işlerle anılmak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Büyükşehir Belediyemizin yapmakta olduğu bütün projeler, bizim daha evvel yapmış olduğumuz ulaşım master planı çıktıları doğrultularında yapılıyor. Bundan 6 yıl kadar önce ulaşım master planımızı yaptık. Plan gereği kroki çıkardık. Bu krokide şehrin tamamına bakarsınız ve insanlar nereden nereye yolculuklar yapıyor; bunları çıkartıyoruz. Nüfus artışına, gelir artışına ve araba sayısına bakıyoruz. Bunlara göre de adım adım projeleri hayata geçiriyoruz. Öyle bir gün uyanıp ya da bir yere gidip şuraya bir yol yapalım denmez. Bizim bütün kararlarımızı ulaşım master planıyla oluşturuyoruz” dedi.
“Ulaşım master planımıza göre bugün 2 milyon olan toplam yolculuk 2035 yılına gelindiğinde 8 milyona çıkacak” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “D-100’ü D-130’u ana yolları bir düşünün bu yollardaki araçların 4 kat artması halinde biz nasıl yolculuk yapabiliriz? İki tane ana çözümümüz var. Bunlardan bir tanesi by-pass yolları yapmak ki bugün tanıtımını yapmış olduğumuz Salim Dervişoğlu Caddesi de bu çalışmalardan bir tanesidir. Burası gibi birçok çalışmamız var. İkinci çözümümüz ise toplu taşımanın toplam yolculuk içindeki payını artırmaktır. Yani vatandaşlarımızı toplu taşımayı teşvik etmeliyiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından yol, dubalar kaldırılarak trafiğe açıldı. Başkan Büyükakın, bir otomobilin direksiyonu başına geçerek yolda incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
İzmit Belediyesi’nden sözleşmeleri yenilemeyen işçiler hakkında açıklamaİzmit Belediyesi’nden sözleşmeleri yenilemeyen işçiler hakkında açıklama
Gebze’de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyorGebze’de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Baba oğul kafa kafaya verip paletli araç yaptılar

Baba oğul kafa kafaya verip paletli araç yaptılar

BBP Lideri Destici: "Ben bu teskereye ‘evet’ demeyen HDP’yi anlıyorum. Bunun dışında kalan diğer partileri anlamakta güçlük çekiyorum"

BBP Lideri Destici: "Ben bu teskereye ‘evet’ demeyen HDP’yi anlıyorum. Bunun dışında kalan diğer partileri anlamakta güçlük çekiyorum"

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Emet AK Parti’de geniş katılımlı toplantı

Emet AK Parti’de geniş katılımlı toplantı

Lastik botta yakalandılar!

Lastik botta yakalandılar!

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:18
Öğle
13:09
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Nur Eczanesi
Karamursel
Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Banu Eczanesi
Korfez
Duru Eczanesi
Darica
Beyza Eczanesi
Golcuk
Günay Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Kağıtspor Basketbol’dan bir galibiyet daha

Kağıtspor Basketbol’dan bir galibiyet daha

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.