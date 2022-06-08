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36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi İstanbul'da yapılacak

08.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana teması "Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümler" olarak belirlenen kongreye 30 ülkeden 300'e yakın kişi katılacak

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi, 13-15 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ana teması "Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümler" olarak belirlenen kongreye, 5 kıta, 30 ülkeden 300'e yakın misafirin katılması öngörülüyor.

TARSİM, 71 yıldır faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'ne (AIAG) 2008 yılında üye kurum olarak katıldı. Önceki yıllarda Bordo, Varşova, Kansas City, Viyana, Atina, Roma, Berlin, Madrid ve Luzern gibi şehirlerde her 2 yılda bir gerçekleşen kongreye, bu yıl İstanbul ev sahipliği yapacak.

Kongre çerçevesinde, tarım sigortaları uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, iklim değişikliğinin dünya tarımına ve gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta sektörünün neler yapabileceği gibi konular üst düzey yöneticiler ve alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirilecek.

Kongreye Ziraat Bankası, Türk Reasürans, Türkiye Sigorta, Scor, HDI Sigorta, Swiss Re, Odyssey Re, Mapfre Re, Munich Re, Milli Reasürans, Anadolu Sigorta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Bereket Sigorta sponsor olarak destek veriyor.

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