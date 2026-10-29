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Yeşilçam'ın vamp kadını Arzu Okay'ının son hali gündemde

Yeşilçam’ın bir dönemine damga vuran ve 70’li yıllarda “vamp kadın” olarak tanınan Arzu Okay, uzun süren sessizliğinin ardından son haliyle gündeme geldi.

Yeşilçam'ın vamp kadını Arzu Okay'ının son hali gündemde

İlk olarak Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı "Ölünceye Kadar" adlı film ile sinemaya adım atan ve 70'lerin seks furyası döneminde vamp kadın olarak tanınan Arzu Okay yıllar sonra ortaya çıktı.

İki Belalı Adam, Gecelerin Öfkesi, Günahsızlar, Vahşi ve Tatlı gibi birçok filmde rol alan Arzu Okay uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Bir dönem oyunculuğu bırakıp Fransa'da yaşamaya başlayan ve ticaretle uğraşan Arzu Okay şu sıralar sosyal medyada gündemde.

Yeşilçam ın vamp kadını Arzu Okay ının son hali gündemde 1

Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Yeşilçam yıldızı Arzu Okay'ın son haline görenler "Bence hâlâ güzel", "Vay ne çok değişmiş", "Ne güzel bir kadın" yorumlarında bulundu.
Yeşilçam ın vamp kadını Arzu Okay ının son hali gündemde 2

"KADINLAR HEP GÜNAH KEÇİSİ"

Öte yandan ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda "Keşkesiz Bir Kadın" adlı kitabı yazmıştı. Okay "Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi...'' demiştii.

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Anahtar Kelimeler:
Arzu Okay
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