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36 yıldır öğrencilere burs veren emekli çiftten hastaneye 375 bin TL bağış

24.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 36 yılda yaklaşık 800 öğrenciye burs veren 73 yaşındaki hayırsever Rahmi ve Birgül Gül çifti Erdemli Devlet Hastanesi’ne 375 bin liralık bağışta bulundu.

Hayırsever Gül çiftinin desteği ile hastanenin acil servisinin tadilatının yapılacağı kaydedildi.

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan, hastane ve sağlık sektörüne verdikleri destek, öğrenciler için sağladıkları burslarla tanınan emekli hayırsever Rahmi ve Birgül Gül çifti bu kez Erdemli ilçesindeki devlet hastanesine 375 bin lira bağışta bulundu. Yapılan bağışla birlikte hastanenin yaklaşık bin metrekarelik acil servisinin tadilatının yapılması kararlaştırıldı.

Paylaştıkça imkanlarının arttığını belirten hayırsever çiftten Rahmi Gül, "Düşündük ki öldüğün zaman herkes bir olacak, biz de o bir olanlardan biri olalım dedik. Elimizdeki imkanları paylaşmaya, zaten paylaşıyorduk, verdikçe de çoğalıyordu. Buna inanıyorum ilahi adaletin tecellilerinden bir tanesi bu. 2000’li yılların başında bir vakıf kurduk. Silifke’de Taşeli Eğitim ve Kültür Vakfı şu anda faaliyette, geçen yıl ve bu yıl 62 talebeye burs verdik. Mut ilçesi Elmapınar köyümüzü de güzelleştirme geliştirme derneği var onunla 28 talebeye ekstradan burs veriyorum" dedi.

"1987 YILINDAN BERİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR"

Sözlerini sürdüren Gül, "Önce sağlık, sağlık olmazsa mantıklı düşünemiyorsun, sağlık olmazsa para kazanma şansın olmuyor, sağlıklı olmazsan hiçbir şey yok. Önce dedik sağlıktan başlayalım. İnsana yatırımı yaptık, 1987 yılından bu yana ben burs veriyordum. Şimdiye kadar burs verdiğim talebelerin sayısı ortalama 700-800’ü bulmuştur. Halen de devam ediyor, yaşadığım müddetçe, Allah bana bu imkanları verdiği müddetçe de burs verme işine devam edeceğiz. Hayır işlerine devam edeceğiz. Erdemli Devlet Hastanesi’ne de 375 bin liralık bir yardım yaptık" şeklinde konuştu.

Eşi Birgül Gül de yaptıkları hayırdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Erdemli, Mut, Silifke, Gülnar ve Karaman’daki hastanelere de yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Bağış programına katılan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Emrah Ceviz ise, "Mersin’e sahip çıkan Mersinlilerin olması bize gurur vesilesi oluyor. Rahmi amcamın, Birgül teyzemin ellerinden öperim. Allah razı olsun. Allah hayırlarını daim eylesin. Gülnar, Mut ve Erdemli Devlet Hastanelerine hayırda bulunuyorlar. Sağlığın bütün kriz dönemlerinde en önde alan olduğunu gördüğümüz için, bu alana verilen desteğin, kendileri bahsetmiyor olabilir ama tıp öğrencilerimize, avukatlarımıza da aynı zamanda bursiyerlik yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, sayılarını arttırsın" diye konuştu.

Gül çiftine bağışları ve destekleri dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Emrah Ceviz, Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Erman Eker ve Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Deliktaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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