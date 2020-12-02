37 küçükbaş ile başladı, şimdi 150 hayvanı var

Aydın’ın Çine ilçesinde Genç Çiftçi Projesi’nden faydalanan Habibe Yardım, 37 küçükbaş ile başladığı işte şimdi 150 hayvana ulaşarak işini büyüttü.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ağaran’ la birlikte Çine İlçesi Kavşit Mahallesi’nde ikamet eden kadın genç çiftçi Habibe Yardım’ a ait işletmeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç kadın çiftçi Habibe Yardım, proje ile hayatlarının değiştiğini iade ederek, kendisinin ve eşinin ailelerinin küçükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını, evlendikten sonra da kendilerinin aynı işi yapmak istediklerini, hibe almadan önce bunu gerçekleştirecekleri imkanlarının olmadığını bu nedenle genç çiftçi projesinin önlerine çıkan büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

“35 dişi ve 2 erkek keçi ile işe başladık”

Yardım, Tarım ve Orman Bakanlığı genç çiftçi projesi ile verilen 30 bin TL tutarındaki 35 dişi ve 2 erkek keçi ile işe başladıklarında biraz sıkıntı yaşadıklarını, şimdi ise 150 baş hayvanlarının olduğunu ifade etti. Eşi ile birlikte hayvanlara baktıklarını söyleyen Yardım, köyün merasından faydalandıklarından besleme maliyetlerinin oldukça düşük olduğunu, hayvanların sütlerini ve yaptıkları keçi peynirini satarak geçimlerini sağladıklarını, ayrıca sürüde ekonomik verimliliği azalan hayvanları da sattıklarını anlattı.Yardım ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu ile yapılan ıslah projesi çerçevesinde Alpin ırkı melez çalışması yapıldığını açıkladı.

Yapılan bilgilendirme neticesinde DİTAP platformuna kayıt olarak ürünlerini daha geniş kesimlere pazarlamak istediklerini söyleyen Yardım, işletmelerini geliştirmek için Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde proje başvurusu yapacaklarını da ifade etti.

