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37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor

16.08.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yıl önce inşa edilen Tokat’ın en önemli ticaret alanlarından biri olan yer altı çarşısında yenileme çalışmaları devam ediyor.

37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor

37 yıl önce inşa edilen Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısında yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tokat’ın önemli ticaret merkezlerinden olan çarşının yenileme çalışmaları yüzden 60 oranına ulaştı. 2024 yılının ilk ayında tamamlanması planlanan proje Tokat’ın ekonomisine katkı sağlayacak.

"ESNAF KARDEŞLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu devam eden çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada “Tokat’ımızın sembol noktalarından biri olan Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısında yaptığımız yenileme projesinde yüzde 60 oranında ilerleme kaydettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 2024 yılı Ocak ayına kadar projemizi tamamlayarak hemşerilerimizin ve esnaf kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Proje çalışmalarımızın başladığı andan itibaren aralıksız bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Geldiğimiz aşamada projenin kaba inşaatı bitmiş durumda ve ince işçiliklere başlandı. Burası yaptığımız modernizasyonla Tokat’ımıza yakışan, Tokat’ın ticaretine katkı sağlayacak, hemşerilerimizin alışverişlerini yapabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri modern bir alana dönüşüyor” dedi.

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