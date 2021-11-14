38. Kocaeli Rallisi sona erdi

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan 38. Kocaeli Rallisi'nde, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi birinci sırayı aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen rallide bu yıl 73 otomobil ve 146 sporcu, 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere 304,06 kilometre kat etti.

Açılış seremonisinin ardından Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etapları geçilerek İzmit'teki bir otelin otoparkında ilk gün bitirildi.

Ekipler, bugün İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele verdi.

Çekişmeli geçen Kocaeli Rallisi'ni, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi ikinci, aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti ikilisi ise üçüncü oldu.

Rallide, "2 çeker" klasmanında Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, "gençler" klasmanında da Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener birinciliği kazandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen törende, sporculara ödülleri takdim edildi.

