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38. KYGM Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli’de başlıyor

23.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de spor organizasyonları hız kesmeden devam ediyor. 23-25 Mayıs 2023 tarihlerinde 38. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Satranç Türkiye Finalleri için 25 ilden usta satranççılar Denizli’de buluşacak.

38. KYGM Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli’de başlıyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sporda marka kent olma hedefiyle yürütttüğü çalışmalarda yeni bir organizasyon daha Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. 38. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Açık Yaş Satranç Türkiye Finalleri 23-25 Mayıs 2023 tarihlerinde Pamukkale Satranç Salonunda gerçekleşecek.

FİDE Satranç kurallarının geçerli olacağı turnuva İsviçre sistemi üzerinden 5 Tur yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinden satrançta illerinde başarılı olmuş sporcular, Denizli’de buluşacak. Türkiye finallerine 25 ilden 46 sporcunun katılacağı açıklandı.

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