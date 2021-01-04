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38 yıldır boynunda kistle yaşadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.01.2021 16:27 | Son Güncelleme

Çocukluğundan itibaren boynunda kist ile yaşayan 46 yaşındaki Elif Çobanoğlu, 38 yıl sonra konulan teşhis ile tiriglossal kanal kistini öğrendi.

38 yıldır boynunda kistle yaşadı

Çocukluğundan itibaren boynunda kist ile yaşayan 46 yaşındaki Elif Çobanoğlu, 38 yıl sonra konulan teşhis ile tiriglossal kanal kistini öğrendi. Şanslı kadın, gittiği özel hastanede yapılan acil operasyon ile hem boynundaki kistten hem de boğazındaki zehirli guatrdan kurtuldu.
Yaklaşık 8 yaşından itibaren boğazında tiriglossal kanal kisti bulunan Elif çobanoğlu, Graves Hastalığı (Zehirli Guatr) nedeniyle çarpıntı, sıcak basması, gözlerinde dışa doğru büyüme, sinirlilik, kilo kaybı ve boyun bölgesinde dışa doğru akıntı gibi şikayetleri nedeniyle Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’ne başvurdu. Uzm. Dr. Ümit Çınkır’ın detaylı muayenesi ve gerçekleştirilen tetkikler neticesinde, hastada zehirli guatr olarak da bilinen graves hastalığı saptanarak, acilen ameliyat edilmesi kararı alındı. Acilen ameliyata alınması kararı ile hastaneye yatışı yapılan Elif Çobanoğlu zehirli guatr şikayeti için Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül’e ve boğaz akıntısı şikayeti için ise Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Aylin Gül tarafından gerekli muayene ve tetkikleri yapıldı. Gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerde hastanın boyun kısmında tiriglossal kanal kisti ve fistül (akıntı) tespit edildi. 38 yıldır boynundaki kist ile yaşayan ve bu kistten haberi bile olmayan kadın, iki doktorun birlikte girdiği ameliyata alındı.
Başarılı bir operasyonla Çobanoğlu, iki rahatsızlığından da kurtuldu.

38 yıldır boynunda kistle yaşadı

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