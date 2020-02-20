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39 Burda AVM’de “Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi”

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 20.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini “Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi”de ağırlıyor.Lüleburgaz’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 39 Burda AVM, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek “Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi” etkinliğinde sanatseverleri buluşturuyor.Yetenekli dansçılar yetiştiren Tan Sağtürk, fiziksel yeteneklerin gelişimi, özgüven kazanımı ve çocukların yeteneklerini keşfetmeye yönelik sanat ve keyif dolu etkinlikte 39 Burda AVM ziyaretçileri ile bir araya gelecek.Aynı zamanda Queen Of The Dance ve Stars Of Montana dans gösterileri ile konuklar sanat dolu anlar yaşayacak.

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini “Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi”de ağırlıyor.
Lüleburgaz’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 39 Burda AVM, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek “Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi” etkinliğinde sanatseverleri buluşturuyor.
Yetenekli dansçılar yetiştiren Tan Sağtürk, fiziksel yeteneklerin gelişimi, özgüven kazanımı ve çocukların yeteneklerini keşfetmeye yönelik sanat ve keyif dolu etkinlikte 39 Burda AVM ziyaretçileri ile bir araya gelecek.
Aynı zamanda Queen Of The Dance ve Stars Of Montana dans gösterileri ile konuklar sanat dolu anlar yaşayacak. 39 Burda AVM, tüm bölge halkını ücretsiz gerçekleştirilecek keyifli bir sohbete ve dans gösterisine davet ediyor.

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İmsak
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Sabah
07:54
Öğle
13:30
İkindi
16:26
Akşam
18:56
Yatsı
20:17

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Özalp Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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