3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, 8 Şubat'ta İzmir'de kampa girecek

İSTANBUL (AA) - Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, 8 Şubat Pazartesi günü kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İzmir'de bir araya gelecek. Milliler, hazırlıklarını Halkapınar Spor Salonu'nda antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 10 Şubat Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar (Ege Sportif), Anıl Atamış (High Touch HT), Mert Başdan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan, Barış Bayar.

