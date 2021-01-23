YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 4-6 yaş Kur’an kurslarında karne heyecanı

4-6 yaş Kur’an kurslarında karne heyecanı

23.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında karne heyecanı yaşandı.Tüm dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimlere ara verilmiş, tüm programlar uzaktan eğitim metoduyla sürdürülmüştü.

Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında karne heyecanı yaşandı.
Tüm dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimlere ara verilmiş, tüm programlar uzaktan eğitim metoduyla sürdürülmüştü. Uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimlerin devam ettiği programlardan biri de her yıl binlerce çocuğun Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiği; paylaşma, saygı, sevgi ve hoşgörü gibi güzel hasletler kazandığı 4-6 yaş grubu Kur’an kursları oldu. Salgın sürecinde eğitim-öğretimin uzaktan sürdürüldüğü Bilecik İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler, karne sevinci yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Eczanesi
230120210830240120210830nobetci
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Eczanesi
230120210830240120210830nobetci
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Eczanesi
230120210830240120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Karate ve atletizm takımları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Karate ve atletizm takımları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermeye devam ediyor

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermeye devam ediyor

Minik öğrenciler karnelerini Başkan Şahin’den aldılar

Minik öğrenciler karnelerini Başkan Şahin’den aldılar

Sahipsiz köpekler için komşu belediyelere suçlama

Sahipsiz köpekler için komşu belediyelere suçlama

Sürücüler dikkat, cezası 4 bin 136 TL

Sürücüler dikkat, cezası 4 bin 136 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tescilli binası Gençlik Merkezi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tescilli binası Gençlik Merkezi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.