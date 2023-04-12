4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

Gece saatlerinde Çiftlik Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada, Y.U. (25) idaresindeki 41 K 0149 plakalı otomobil, E.K. hakimiyetindeki 54 EG 839 plakalı otomobil, Ö.F.K.’nın sürücülüğünü yaptığı 54 KU 290 plakalı otomobil ve B.Y. idaresindeki 54 S 1284 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada Y.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ulaşım, kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

