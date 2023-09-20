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4 ayrı suçtan aranan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı

20.09.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerince yakalandı.

4 ayrı suçtan aranan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüphelinin yerini tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” olmak üzere 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli daha sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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