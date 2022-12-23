YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 4 ayrı suçtan aranıyordu, Jandarmanın operasyonuyla yakalandı

4 ayrı suçtan aranıyordu, Jandarmanın operasyonuyla yakalandı

23.12.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

4 ayrı suçtan aranıyordu, Jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Hakkında 3 “birden fazla kişi ile tehdit” ve 1 “basit yaralama” olmak üzere 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Ş. isimli şahsın Bodrum’da olduğu belirlendi. Gölköy Mahallesi’nde adresi tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan Ş.Ş. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonuMuğla’da yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu
Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyorTuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor
İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendiİzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 23 Aralık Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:10
Öğle
13:10
İkindi
15:40
Akşam
18:00
Yatsı
19:22
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.