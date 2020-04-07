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4 bin 500 TL ödeyerek veresiye defterini satın aldı

SİNOP HABERLERİ  | 07.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir hayırsever arkadaşlarıyla aralarında topladığı yardımla, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin borcunu kapattı.İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever ve arkadaşları, Korucuk Mahallesi’nde bir bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu.

Sinop’ta bir hayırsever arkadaşlarıyla aralarında topladığı yardımla, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin borcunu kapattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever ve arkadaşları, Korucuk Mahallesi’nde bir bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu. Bakkalın 4 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırsever, tamamını ödeyeceğini söyledi. 4 bin 500 TL’yi ödeyerek borcu olanların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı.

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