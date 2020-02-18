4 bin metre haberleşme kablosunu çalan hırsızlar yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde haberleşme kablolarını çalan 6 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Balıkesir’in Karesi ilçesi İbirler Mahallesi’nde bir inşaat firmasına ait 4 bin metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı tespit edilerek olaya müdahale edildi. Olay yerinde yakalanan G.E., T.G. ve N.E. gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan K.E. isimli şüpheli firar etti ve aranmasına devam ediliyor. Kablo hırsızlarının kullandığı 16 ve 35 plakalı araçlarda yapılan kontrolde; 4 bin metre kablo ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan araçlar Yed-i Emin otoparkına teslim edildi.

Jandarma ekipleri Altıeylül ilçesi Beşpınar Mahallesi Sıvatpınar yol ayrımında bulunan 2 araçtan şüphelenerek yapılan kontrolde şüpheli A.O.’nun kullandığı 07 plakalı araç ve Ö.F.K.’nin sevk ve idaresindeki 10 plakalı aracı kullandığı ve araç içerisinde C.B.’nin olduğunu tespit ederek, bahse konu araçların içerisinde yapılan aramada 1 adet demir kesme testeresi ve 1 adet demir kesme aleti ele geçirilmiş, ayrıca bölgede yapılan araştırmada şüphelilerin Türk Telekom’a ait yaklaşık 850 metre haberleşme ve nakil kablosunu kesmiş oldukları tespit edildi ve kesilen kablolar ele geçirildi. Bu iki olayla ilgili olarak olay yerlerinde yakalanan şüpheliler G.E., T.G., N.E., A.O., Ö.F.K. ve C.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanılmış, firari şüpheli K.E.’nin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.

