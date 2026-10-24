Mal varlıklarına el konmuştu! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve babasından iade başvurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konulmuştu. Şüpheliler hakkında yakalama kararı da çıkartılmıştı.

15 MİLYARLIK FON ÇIKIŞI

Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.

Sandal, sadece TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr ile 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında 1. sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi.

Aynı fon trafiğinde öne çıkan baba Cihan Sütşurup'un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırarak giriş yaptığı tespit edildi.

Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ile gerçek kişiler kâr sıralamasında 6. sırada yer buldu. Resmi kayıtlara göre Cihan Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında 72 milyon 757 bin TL kalan bakiye bulunuyor.

'İADE ETMEK İSTİYORUZ'

Baba ile kızı toplamda TERA fonundan 2 milyar 994 milyon lira kar ettikten sonra yurtdışına çıktı. Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Avukatlar Sütşurup ailesinin "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini dile getirdi.

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre; Başsavcılık ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. TMSF'ye yönlendirilen sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların tespiti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.