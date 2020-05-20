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4 bin yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar

GİRESUN HABERLERİ  | 20.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

Halk Arasında “Mayıs Yedisi” olarak adlandırılan ve 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğu iddia edilen gelenek için Giresun’da Aksu Deresi’nin deniz ile birleştiği yerde toplanan Giresunlular geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.

Halk Arasında “Mayıs Yedisi” olarak adlandırılan ve 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğu iddia edilen gelenek için Giresun’da Aksu Deresi’nin deniz ile birleştiği yerde toplanan Giresunlular geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. Covıd-19 virüs nedeniyle Festival iptal edilse de Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’da vatandaşlarla dilek tutup dere ile denizin birleştiği yere 7 çift bir tek taş atıp, saçayaktan geçme ritüellerini yerine getirdi.
Mayıs Yedisi etkinliklerinin yapıldığı Uluslararası Giresun Aksu Festivali Covıd-19 virüs salgını nedeniyle iptal edilse de halk kendi ritüellerini gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. Aksu Deresi’nin deniz ile birleştiği yerde toplanan hastalar, sıkıntılı olanlar, çocuğu olmayanlar, bir dilek tuttuktan sonra 7 çift, 1 tek taşı suya atarak bu dileklerinin gerçekleşmesini bekliyor.
Giresun Belediyesi tarafından festivale dönüştürülen bu gelenek , eğlenceli bir hale getirilmişti. Fakat Covıd-19 virüsünden dolayı festival boyutu iptal edilse de halk kendi geleneklerini yerine getirdi. Sabah saatlerinden itibaren Aksu deresi ile denizin birleştiği alana gelen vatandaşlar her yıl olduğu gibi dere ile denizin birleştiği yere 7 çift bir tek taş attı ve saç ayaktan geçerek dileklerinin gerçekleşmesini diledi.

Vali ve Belediye Başkanı da ritüelleri yerine getirdi
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da beraberinde bulunan protokol üyeleriyle birlikte sosyal mesafeyi koruyup ve maske takarak Aksu Deresi’nde denizle birleştiği alana gelerek ritüelleri yerine getirdi.
Dere ile denizin birleştiği yerde dereye dilek tutarak 7 çift bir tek taş atan ve saç ayaktan geçen Vali Harun Sarıfakıoğulları, “Geleneklerimizi yaşatmak için buradayız. Sembolik bir kutlama için ritüelleri yerine getirdik. İnşallah en kısa sürede bu salgını atlatırız. Temennimiz gelecek yıllarda daha coşkulu bir şekilde bu festivali kutlarız“ temennisinde bulundu.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise “Her şeyden önce daha yaşanabilir bir şehrimiz olsun diye, daha fazla hizmet yapabilmek için dilek tuttum. Binlerce yıllık geçmişi olan bu festival son yıllarda uluslararası olarak gerçekleştirilmekteydi fakat bu yıl Covıd-19 salgın virüsü nedeniyle bunu yapamadık. Bu salgının sona ermesinin ardından inşallah bu festival alanında yapacağımız yeni çevre düzenlemesiyle gelecek yıl daha coşkulu ve görkemli bir festival gerçekleştirmeyi umut ediyoruz” dedi.

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Merkez
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Merkez
Gürsoy Eczanesi
Bulancak
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