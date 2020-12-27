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4 çocuk babası adam yaşamına son verdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.12.2020 23:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi.Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı.

4 çocuk babası adam yaşamına son verdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Hüseyin Akkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Hüseyin Akkuş’un cenazesi cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamına son veren Hüseyin Akkuş’un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

4 çocuk babası adam yaşamına son verdi

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