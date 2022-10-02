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4. Dünya Göçebe Oyunları

02.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda Tatar güreşi müsabakaları yapılıyor

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların son gününde Tatar güreşi müsabakaları yapılıyor.

Kuşak güreşi olarak da bilinen bu mücadelede sporcular, birbirlerinin kuşaklarını tutarak güreşiyor. Güreş sırasında rakibinin kuşağını bırakmanın yasak olduğu mücadelede, kuşağı bırakan ya da sırtı yere gelen sporcu müsabakayı kaybediyor.

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip ediliyor.

Minder üzerinde yapılan güreşlere 15 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

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4. Dünya Göçebe Oyunları4. Dünya Göçebe Oyunları
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