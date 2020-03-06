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4 farklı ülkeden katılımcılar ile Temiz Enerji İyi Gelecek toplantısı yapılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün de proje ortakları arasında yer aldığı Temiz Enerji İyi Gelecek isimli Erasmus+ projesinin faaliyetleri 10-20 Mart 2020 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek.

4 farklı ülkeden katılımcılar ile Temiz Enerji İyi Gelecek toplantısı yapılacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün de proje ortakları arasında yer aldığı Temiz Enerji İyi Gelecek isimli Erasmus+ projesinin faaliyetleri 10-20 Mart 2020 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan olmak üzere 4 farklı ülkeden 41 kişi iştirak edecek.
PAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa dair açıklamada bulunan, PAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Sami Sazak, “PAÜ olarak ortağı olduğumuz proje ile hedefimiz temiz enerji ve sürdürülebilirlik konusunda tecrübeli yerel ve uluslararası kurumlar ile işbirliğini geliştirmektir. Böylece alana ilgi duyan gençlerimizin yeterlilikleri geliştirilerek, istihdam edilebilirlikleri arttırılacak" dedi.
Proje araştırmacısı Doç. Dr. Engin Çetin ise program sayesinde gençlere temiz enerji kaynakları konusunda bilgi verileceği, nitelikli eleman ve genç çalışanın çok sınırlı olduğu bu alanda bireylere nitelik kazandırılacağını belirtti.
Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan olmak üzere dört farklı ülkeden 41 kişinin iştirak edeceği proje bilgilendirme toplantısı 12 Mart Perşembe günü saat 10.00’da PAÜ ‘Temiz Enerji Evi’nde yapılacak. Ayrıca proje kapsamında uygulamalı ve yaygın eğitim tabanlı bir kurs da verilecek.

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