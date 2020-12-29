YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 4 gol VAR’dan döndü

4 gol VAR’dan döndü

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.12.2020 09:17 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 15.hafta karşılaşmasında VAR kararları maça damga vurdu.Süper Ligin 15.haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor müsabakasında tam 5 gol atıldı.

4 gol VAR’dan döndü

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 15.hafta karşılaşmasında VAR kararları maça damga vurdu.
Süper Ligin 15.haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor müsabakasında tam 5 gol atıldı. Ev sahibi ekip sahadan 3-2’lık galibiyetle ayrılırken Gençlerbirliği’nin 3, Hes Kablo Kayserispor’un ise 1 golü VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.
Hes Kablo Kayserispor’un 60.dakikada 2-1’lık üstünlüğü devam ederken Aziz Behich’in ortasında Wilfried Kanga ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 62. ve 65. dakikalarda Giovanni Sio ile Gençlerbirliği goller buldu ancak bu goller de VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. İlk golde elle oynama tespit edilirken, ikinci golde ise faul gerekçesi ile iptal edildi. Ev sahibi ekibin 84.dakikada Sefa Yılmaz ile bulduğu gol pozisyonunda da VAR incelemesi neticesinde faul olduğu gerekçesi ile hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:45
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.