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4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Osmaneli sokakları boş kaldı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokalar boş kaldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokalar boş kaldı. Vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.
Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da Türkiye’nin 81 ilinde başladı. Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek. Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan arefe gününde Osmaneli’ nin cadde ve sokalar boş kaldı.
Normal şartlarda üst düzey yoğunluğun yaşanması gereken arefe gününde Osmaneli’nin cadde ve sokaklarında büyük bir sessizliğin olduğu görüldü. Kısıtlama dışında kalan tarım işçileri ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların sabah saatlerinde yollara düştükleri görüldü. Tarım işçilerinin ve işi gitmek zorunda olan vatandaşların ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve beraberinde Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan Teğmen Eyüp Uzun 4 günlük kısıtlama nedeni ile ilçe girişlerinde uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetlemelerini yerinde inceleyip bilgi aldılar
Kaymakam Yavuz “4 günlük kısıtlama nedeni ile ilçe girişlilerinde ve ilçe içinde uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki Osmanelili hemşerilerimiz kurallara riayet ediyorlar. Vatandaşlarımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını kutluyorum” dedi.

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