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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir gerekli önlemleri aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerekli önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca yine evinde kalan vatandaşların hizmetinde olacak.Türkiye’de 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak’ta 22 Nisan gecesi saat 24.00’ten 26 Nisan gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerekli önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca yine evinde kalan vatandaşların hizmetinde olacak.
Türkiye’de 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak’ta 22 Nisan gecesi saat 24.00’ten 26 Nisan gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karar ile 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri market ve bakkalların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği, vatandaşların araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidebileceği, sokağa çıkma kısıtlama kararı alınan 4 gün boyunca ise fırınların açık olacağı duyuruldu. Bu kapsamda tüm hazırlıklarını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi de daha önceki sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günler gibi yine Denizlililerin hizmetinde olacak. Belediyecilik hizmetlerinin yanında vatandaşların günlük ihtiyaçlarını, kurallar ölçüsünde karşılamak için nöbetçi ekipler oluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gayret sarf edecek.

Hizmetler kesintisiz sürecek
Denizlililer 4 gün boyunca ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve Büyükşehir ALO 153 hattını arayabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların, ekmek ve tıbbi malzeme gibi sokağa çıkma kısıtlamasının izin verdiği ölçüde ihtiyaçlarını giderecek.
Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı"nın kesintisiz hizmetleri sürecek.

Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının olası aksaklıklar için nöbetçi ekipler oluşturduğu öğrenilirken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de tedbir alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için besleme çalışması yapacak.

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Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
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