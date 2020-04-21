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4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışanlar için 16 hat sefer yapacak

ANTALYA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Nisan gecesi başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı.

4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışanlar için 16 hat sefer yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Nisan gecesi başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 16 hat seferde olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak 23 Nisan Perşembe, 24 Nisan Cuma, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günlerinde, çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer vatandaşların ulaşımını sağlamak için 16 hatta toplu ulaşım seferlerine devam edecek. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40 ve VF66 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma yasağı bulanan 23-26 Nisan tarihlerinde seferlerine devam edecek.
Sabah 06.00’da başlayacak seferler sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek. Antalyalılar, toplu ulaşım araçlarının nerede olduğunu Antalyakart Mobil Uygulamasından takip edebilecek. Sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışanlar için 16 hat sefer yapacak

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Antalya Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:08
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:44
Yatsı
21:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Lokmannur Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
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