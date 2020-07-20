4 ilçe birleşti

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru, Ünye, Akkuş ve Fatsa ilçelerini birbirine bağlayan 3 ayrı grup yolunda, asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplam 8 mahalleyi kapsayan çalışmalar sonrası, güzergahlar standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu.

Ordu’da il genelinde başlatılan asfalt seferberliğiyle mahallelerin kaderi değişiyor. 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle grup yollarını asfalt ve beton yollarla buluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, devam eden çalışmalarla birlikte, ilçelerin şantiyeye dönüştüğünü söyledi.

Kumru üç farklı ilçeye asfaltla bağlandı

Kumru ilçesini üç farklı ilçeye bağlayan grup yollarında asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Güler, “Kumru ilçemize bağlı, Divanitürk Mahallesi’ni, Ünye ilçemize bağlı Dereköy Mahallesi ile Akkuş ilçemize bağlı Kızılelma Mahallesi’ne bağlayan 4 km uzunluğundaki güzergâh ile Ortaca, Kadıncık Mahallelerini Ericek Yaylasına bağlayan 2 kilometrelik yayla yolunu emisyon asfalta kavuşturduk. Yine Kumru ilçemize bağlı Kadıncık, Esence ve Küçük Akçakese mahalleleri ile Fatsa ilçemize bağlı Geyikçeli Mahallesi’ni 5 bin 300 metre uzunluğundaki güzergahla emisyon asfaltla buluşturduk” dedi.