4 işyerini soyan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 25/02/2023 günü İnönü Mahallesi Ordu Caddesi Uzun Çarşı içerisinde telefon satışı ve teknik servis ile Nermi Tombul Caddesi Beşiktaş Plazada bulunan emlak ve oto kiralama üzerine faaliyet gösteren 4 ayrı işyerine giriş kapılarını kırmak suretiyle girerek çok sayıda cep telefonu, kiralık oto anahtarları vb. malzemeleri çalıp olay yerinden kaçan şahsa ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli H.H.Ö. isimli şahıs suça konu 26 adet cep telefonu, 12 adet oto anahtarı ve 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Asayiş Şubesindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

