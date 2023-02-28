YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. 4 işyerini soyan hırsızlık zanlısı tutuklandı

4 işyerini soyan hırsızlık zanlısı tutuklandı

28.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan şehir merkezinde 4 işyerini soyan hırsızlık zanlısı yakalanarak, tutuklandı.

4 işyerini soyan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 25/02/2023 günü İnönü Mahallesi Ordu Caddesi Uzun Çarşı içerisinde telefon satışı ve teknik servis ile Nermi Tombul Caddesi Beşiktaş Plazada bulunan emlak ve oto kiralama üzerine faaliyet gösteren 4 ayrı işyerine giriş kapılarını kırmak suretiyle girerek çok sayıda cep telefonu, kiralık oto anahtarları vb. malzemeleri çalıp olay yerinden kaçan şahsa ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli H.H.Ö. isimli şahıs suça konu 26 adet cep telefonu, 12 adet oto anahtarı ve 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Asayiş Şubesindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da nehirdeki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardıErzincan'da nehirdeki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Öğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadıÖğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı
YSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyaretiYSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyareti
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:19
Yatsı
19:36
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.