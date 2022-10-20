"4. Kaş Yarımadaton" yarışları 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları 22 Ekim Cumartesi günü koşulacak.
Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılacak yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcunun katılması bekleniyor.
Bu yıl ilk kez çocuk koşusunun da olacağı organizasyon, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Alternatif sporlarda bölgenin çekim noktası olması ve Kaş coğrafyasının güzelliğinin dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği maraton kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda fuar alanı da oluşturulacak.
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