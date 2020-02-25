YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan 4 karlı binanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yandın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kosa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi in ekipler inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:18
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Anıl Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Deniz Eczanesi
Golcuk
Melis Eczanesi
Gebze
Hilal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.