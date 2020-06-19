YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 4. kattan aşağıya düştü

4. kattan aşağıya düştü

BİLECİK HABERLERİ  | 19.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşadığı evin balkonundan aşağıya düşen ve ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 2.

4. kattan aşağıya düştü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşadığı evin balkonundan aşağıya düşen ve ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Y.B.(21) isimli vatandaş, binanın 4. katından aşağıya düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş, buradaki kontrollerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde gerekli araştırma ve incelemelerini yaparken olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:39
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.