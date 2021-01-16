4 oyuncusu Covid olan Merkezefendi Basket evinde yıkıldı

Düzce GCT, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 75-70 mağlup etti.

Merkezefendi Belediyesi bu maçta Covid-19 nedeniyle 4 önemli oyuncusundan mahrum çıktı Denizli ekibinde Collins, Mehmet Özdoğan, Merthan Mutlu ve Altan Erol COVID-19 hastalıkları nedeniyle oynayamadı.

İlk 8 dakikada Merkezefendi Belediyesi 4 top kaybı yaparken, Düzce çembere giderek skoru 8-2’ye getirdi. Düzce, hakan Yapar ile ivme kazanmaya çalışan rakibini top kayıplarına zorlamaya devam etti ve ilk çeyreği 18-13 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin 3. dakikasında Deniz Can Çevik’in üçlüğü ile Merkezefendi ilk kez öne geçti: 23-22. Hakan Yapar ile üst üste sayılar bulan Denizli ekibi 7. dakikada skoru 37-33’e getirdi, son bölümde 8-2’lik seriyle konuk Düzce soyunma odasına 41-39 önde gitti.

İlk yarıda Hakan Yapar 13, Deniz Can Çevik 13, Desmond Marquis Washington 10, Mutlu Akpınar 15 sayıyla oynadı.

Düzce, Mutlu Akpınar’dan gelen 8 sayının katkısıyla üçüncü çeyreğin başında 10-2’lik seri yakalayıp farkı çift hanelere (51-41) çıkardı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket alan savunmasına zorlanmaya devam etti, 8. dakikada skor 58-47 oldu, Düzce son çeyreğe 60-52 önde girdi.