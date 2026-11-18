Arjantin futbol camiası, genç yaşta gelen acı bir ölüm haberiyle sarsıldı. Ezeiza FC altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Abel Nunez, takımının Deportivo Muniz ile karşılaştığı müsabakada çok talihsiz bir an yaşadı.

POZİSYONU ENGELLEMEYE ÇALIŞIRKEN AĞIR DARBE ALDI

Karşılaşma sırasında rakip oyuncunun pozisyonunu engellemek için hamle yapan Abel Nunez, pozisyon esnasında rakibinin kaval kemiğinin başına çarpması sonucu yerde kaldı. Alınan sert darbenin ardından sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesiyle acil olarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu, hemen ameliyata alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede gerçekleştirilen cerrahi operasyona ve doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki Abel Nunez yaşam mücadelesini kaybetti. Genç futbolcunun vefat haberi kulübü Ezeiza FC başta olmak üzere tüm Arjantin futbol kamuoyunda derin üzüntü yarattı.