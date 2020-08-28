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4. sahaf festivali başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

Beylikdüzü 7.

Beylikdüzü 7. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor.
Beylikdüzü 7.Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali 31 Ağustos’ta başlıyor. Yaşam Vadisi 1. Etapta pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festivalde İstanbul halkını kültür, sanat, müzik ve edebiyatla dolu birbirinden keyifli günler bekliyor. Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek Beylikdüzü’nde buluşacak olan sahafların birbirinden kıymetli koleksiyonlarının yer alacağı festival boyunca içlerinde plakçıların da bulunduğu 27 sahaf, 14.00 ve 22.00 saatleri arasında İstanbul’un ve Beylikdüzü’nün nefesi olan Yaşam Vadisi’nde kitapseverlerle buluşacak. Festival süresince ayrıca, 21.15-22.00 saatleri arasında 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenecek kitap mezatlarında birçok değerli ve nadide eser açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

Sahaf söyleşileri ile her biri alanında uzman isim izleyicilerle buluşacak
Moderatörlüğünü Ümit Nar’ın üstlendiği Sahaf Söyleşileri’nde ise Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz ve Harun Küçük “Osmanlı’da Bilim” i, Ersin Şen “Anadolu’da Masallar ve Şahmaran’ın Yolculuğu”, Seval Şahin ve Fatih Artvinli “İçeriden Sesler, Sessizlikler: Tımarhanede Sanat ve Edebiyat”ı, Emin Nedret İşli ve Lütfi Seymen “Sahaflık Tarihi Üzerine Notlar” ı, Sibel Öz “Bizi Bize Sevdiren Sevgili: Adile Naşit” i ve Osmantan Erkır “Mustafa Kemal’in İstanbul Ziyareti” başlıkları altında oldukça keyifli sohbetler gerçekleştirecek. Festival kapsamında düzenlenecek söyleşilerde her biri alanında uzman isim 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri boyunca 19.00 - 19.45 saatleri arasında izleyicilerle buluşacak.

Tüm önlemler alındı
Pandemi süreci boyunca tedbiri elden bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, festival boyunca hem etkinlik alanında hem de stantların bulunduğu alanlarda önlemleri üst seviyede tutacak. Sahaf stantlarının bulunduğu alanın her iki giriş ve çıkış noktalarında ayaklı dezenfektanlar bulunacak. Stantları ziyaret eden vatandaşlara kitapları incelerken teması önlemek amacıyla eldiven verilecek. Bununla birlikte stant alanına kimse maskesiz kabul edilmeyecek olup maske dağıtımı da yapılacak.

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