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4 şahıs silahlarla yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Malatya’da, Nevruz Bayramı öncesi PKK/KCK sempatizanlarına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında muhtar ve HDP üyelerinin de bulunduğu 4 şahıs silahlarla yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, yaklaşan 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma yapıldı.

4 şahıs silahlarla yakalandı

Malatya’da, Nevruz Bayramı öncesi PKK/KCK sempatizanlarına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında muhtar ve HDP üyelerinin de bulunduğu 4 şahıs silahlarla yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, yaklaşan 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucu, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı, Cumhurbaşkanı ve Atatürk’e hakaret etikleri iddiasıyla, aralarında muhtar ve HDP üyelerinin de bulunduğu 4 şahıs tespit edildi.
Malatya ili, Arguvan ve Kale ilçelerinde sosyal medya üzerinden, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, Cumhurbaşkanı ve Atatürk’e hakaret ettiği tespit edilen 4 şahsa ait 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet Kaleşnikof marka tüfek, 17 adet 7,62 Mm çapında Kaleşnikof tüfek mermisi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 104 adet av tüfeği fişeği, 3 adet örgütsel kitap/doküman, 4 adet cep telefonu ve terör örgütünü simgelen puşi ve bez parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.
Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilecek.

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