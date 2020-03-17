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4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi

MARDİN HABERLERİ  | 17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.
Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kulüp Başak, Kodlamardin, konservatuvar, sanat akademisi, Sosyal Yaşam Merkezi, Down Kafe, MARMEK’in tüm faaliyetleri 30 Mart tarihine ertelenmişti.
Bu kapsamda önlemlerini sürdüren Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonu, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.

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