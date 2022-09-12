YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7 Ekim'de başlayacak

4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7 Ekim'de başlayacak

12.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7 Ekim'de başlayacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, 4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları ve Festival Merkezi'nde, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde TÜRSAB Bölge Temsilciliği'nin desteğiyle gerçekleştirilecek festivalde, şehrin gastronomi zenginlikleri tüm dünyaya tanıtılacak.

Festivalde, "Bizim mutfağımızda sadece yemek değil, insan da pişer" temasıyla Mevlevi mutfağı başta olmak üzere tüm yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapılacak.

Yerli ve yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri ile ünlü gurmelerin katılacağı festivalde, tüm yönleriyle Afyonkarahisar anlatılacak ve katılımcılara tam bir lezzet şöleni sunulacak.

Ünlü şefler ve akademisyenlerin gastro şovları yapacağı festivalde, yemek yarışmaları, paneller, konserler, rekor denemeleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Ayrıca, festivalin ana teması ışığında "Uluslararası Mevlevi Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek festivalin detaylı programına, @gastroafyonfest Instagram hesabından ve www.gastroafyonfest.com adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdiAtlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi
Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlarKasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
festival gastro

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:38
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.