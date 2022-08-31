4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenecek 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde "sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik" temasıyla Festival Park'ta düzenlenecek organizasyon, katılımcıları ve etkinlikleriyle ön plana çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Gaziantep'in dünyaca tanınan yemek ve yöresel lezzetlerinin sunulacağı festivale gelecek 12 ülkeden 21 Michelin yıldızlı şef, hünerlerini sergileyecek, 25 ülkeden 78 yabancı katılımcı ise kendi kültürel mutfağını tanıtacak.

Hasat etkinlikleri, sergi ve film gösterileri, şef şovları, kültürel ve bölgesel geziler, panel, konferans ve söyleşiler, workshop etkinliklerinin yapılacağı festivalde yemek üzerine çocuk ve yetişkin atölyeleri, yöresel ürün stantları, coğrafi işaret çalıştaylarının yanı sıra konserler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki festival tanıtım toplantısında gastronominin ekonomi, tarih ve coğrafyaya doğrudan etki yaptığını söyledi.

Kentin değerlerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Coğrafyanın önemini Mezopotamya bize gösteriyor. Mezopotamya'yı bereketli hilal olarak biliyoruz. Dünyadaki hiçbir güneş bizimki kadar kaliteli değil, hiçbir toprak minarelleri bizimki kadar güçlü değil. O yüzden nerede fıstık üretirlerse üretsinler bizimki gibi kokmuyor, zeytin bizimki kadar yağlı ve aromalı değildir. Bizim ürünlerimiz 5 duyuya hitap ediyor. Mezopotamya'nın bereketini ekonomiye, istihdama, ihracata dönüştürdüğümüzde inanın terör kalmaz. 50 milyon turisti buraya getirebilsek, uçacağız biz. Hedefi büyük tutmamız lazım."

Toplantıya Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ile çok sayıda gazeteci katıldı.

