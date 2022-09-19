YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 4. Uluslararası İzmir Film Festivali sona erdi

4. Uluslararası İzmir Film Festivali sona erdi

19.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden yapılan oylama sonucu "Kağıttan Hayatlar" 7 dalda ödül kazandı

İZMİR (AA) - Vizyon filmleri ve dizilerinin değerlendirildiği 4. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde internet üzerinden yapılan oylama sonucu dijital platform kategorisinde "Kağıttan Hayatlar" filmi 7 dalda, vizyon filmleri kategorisinde ise "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" 4 dalda ödüle layık görüldü.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen festivalin bu yılki buluşması, Agora Örenyeri'nde düzenlenen Altın Artemis Ödül Töreni ile son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konak Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalde internet üzerinden yapılan oylamaya göre başarılı yapımlar belirlendi.

Açıklamada noter onayıyla 139 ülkeden kullanılan 1 milyon 251 bin oy dağılımında öne çıkan yapımların "Kağıttan Hayatlar", "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", "Kulüp" ve "Alpaslan: Büyük Selçuklu" olduğu ifade edildi.

Yarışmada "Kağıttan Hayatlar", dijital platform kategorisinde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 7 dalda ödül aldı.

Dijital platform dizilerinde ise "Kulüp", En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Dijital Platform Dizisi olmak üzere 3 ödüle layık görüldü.

Vizyon filmleri kategorisinde "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Film ile 4 dalda ödül alırken, "Alpaslan: Büyük Selçuklu" En iyi Erkek Oyuncu ve En iyi Televizyon Dizisi ödülleri ile geceyi tamamladı.

ASİTEM Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, halkın oylarıyla belirlenen en iyilerin Altın Artemis ödüllerine kavuştuğunu, bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür borçlu olduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldıBakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldüKocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü
Eski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildiEski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
kağıttan hayatlar

İzmir Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
13:10
İkindi
16:39
Akşam
19:22
Yatsı
20:39
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.