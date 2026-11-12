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Devrim Özkan "Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Yeraltı dizisiyle ekranda olan Devrim Özkan hakkında Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar alarak Dubai'ye gittiği iddiası ortaya atıldı. Çirkin iddia sonrası Devrim Özkan sosyal medyada açıklama yaptı.

Devrim Özkan "Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı
Mynet Haber Merkezi

Yeraltı dizisindeki rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile yaşadığı aşkla son dönemde gündeme gelen Devrim Özkan hakkında bir iddia dolaşıma girdi.

İddiaya göre; Özkan'ın kendisiyle bir saat yemek yemek isteyen Arap şeyhinin 2 milyon 500 bin dolarlık teklifini kabul ederek Dubai’ye gittiği iddia edildi. Bu iddialar yayılınca Devrim Özkan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Devrim Özkan "Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı 1

Menajerlik ajansı açıklamasında ''Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz" denildi.

Devrim Özkan "Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı 2

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Devrim Özkan açıklamaya şu notu düştü:

"Ben de şunu ekliyeyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde."
Devrim Özkan "Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı 3

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devrim özkan
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