YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. 4 yaşındaki Alpaslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı

4 yaşındaki Alpaslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 4 yaşındaki Alpaslan Mutlu, kumbarasında biriktirdiği 784 lira 80 kuruşu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.Fatih Mahallesinde ikamet eden Mutlu ailesi, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak oğlu Alpaslan’ın kumbarasını Biz Bize Yeteriz Türkiye’me bağışlamak istediğini söylemesi üzerine Çan İlçe polis Merkezi Amiri İbrahim Sakallı ile birlikte görevli memurlar Mutlu’nun evine gittiler.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 4 yaşındaki Alpaslan Mutlu, kumbarasında biriktirdiği 784 lira 80 kuruşu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.
Fatih Mahallesinde ikamet eden Mutlu ailesi, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak oğlu Alpaslan’ın kumbarasını Biz Bize Yeteriz Türkiye’me bağışlamak istediğini söylemesi üzerine Çan İlçe polis Merkezi Amiri İbrahim Sakallı ile birlikte görevli memurlar Mutlu’nun evine gittiler. Alpaslan, babası Emrah Mutlu ile birlikte kumbarasını Polis merkezi amirine teslim etti. Teslim alınan para görevlilerce bankaya yatırılarak dekontu Küçük Alpaslan’a teslim edildi. Görevlilerce yapılan bağış için aileye teşekkür edilirken, Baba Mutlu’da yaklaşık 1 hafta önce oğlum ile bu konuyu konuştuk. Kumbaramı arkadaşlarına verelim mi? Onların babaları da çocuklarına oyuncaklar alsın, mamalar alsın, üzerlerine kıyafetler alsın diyerek çocuğumu teşvik etmiştim. Çocuğumu öncelikle böyle şeylere alıştırmak istedim. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bizde katkıda bulunmak istedik. Bizim bu isteğimizi kırmadıkları için Polis teşkilatımıza da teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Çanakkale Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:35
Öğle
13:20
İkindi
17:00
Akşam
19:56
Yatsı
21:18

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Yaprak Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Erdal Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.