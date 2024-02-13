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4 yaşındaki yeğenini istismar ettiği iddia edilen amcaya 22 yıl 6 ay hapis

İHA İHA
13.02.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 4 yaşındaki yeğenine 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, Yargıtay’ın kararı bozması neticesinde yargılanmasına devam edildi.

4 yaşındaki yeğenini istismar ettiği iddia edilen amcaya 22 yıl 6 ay hapis

Kendisine iftira atıldığını söyleyen sanık, "Mağdur ve annesi Fransa’ya gidebilmek için bana iftira atmışlardır. Asıl mağdur olan benim" dedi. Sanık yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de yaşayan anne F.A., kızı E.A’nın (15) saatlerce banyoda kalmasından, akrabaları gelince kendisini odaya kilitlemesinden ve intihar girişiminde bulunmasından şüphelenerek, kızını psikoloğa götürdü. İddiaya göre E.A., psikologdaki görüşmesinden sonra annesine 4 yaşından 14 yaşına kadar amcası F.A. tarafından istismar edildiğini anlattı. Anne F.A’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Hakkında dava açılan sanık F.A’ya 28 Nisan 2021 tarihinde, "Yeğenine karşı zincirleme şekilde cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mağdurun babası da kardeşinden şikayetçi olmamış, olayın iftira olduğunu söylemişti. Sanığın karara itiraz etmesinden dolayı Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler olduğu sebebiyle ifadesinin yeniden alınmasına, bunun mümkün olmaması halinde ise CD’nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek, kararı bozdu.

"MAĞDUR VE ANNESİ FRANSA’YA GİDEBİLMEK İÇİN BANA İFTİRA ATMIŞLARDIR"

Yargıtay’ın kararı bozması neticesinde sanık F.A. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve yaklaşık 4.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.A. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık F.A., "Mağdur ve annesi Fransa’ya gidebilmek için bana iftira atmışlardır. Asıl mağdur olan benim. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Herkesin gözü önünde cinsel istismarda bulunmam mümkün değildir. Düğünümde ve nikahımda cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğim söylenmektedir. O kalabalıkta söylenenleri yapmam hayatın olağan akışına uygun değildir" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, ilk verilen karara uydu. Sanık yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verildi.

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