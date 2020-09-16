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4 yıl hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Nevşehir adli makamlarınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan M.T.T.

Nevşehir adli makamlarınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan M.T.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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