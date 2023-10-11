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4 yıllık yaşam mücadelesini kaybeden MHP eski il başkanı memleketi Isparta’da toprağa verildi

11.10.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 10 Aralık 2019 tarihinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybeden Nail Bayram için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi. Modern evler mahallesi Osmanlı Camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bayram’ın cenazesi Halife Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu. Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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