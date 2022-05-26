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  4. 4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali 2 Haziran'da başlayacak

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali 2 Haziran'da başlayacak

26.05.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali 2 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türk Dünyası Öykü Festivali, 2-4 Haziran'da edebiyatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasından usta edebiyatçıların konuk olacağı festivalin açılışı, Azerin konseri ve Fatemeh Saba Jafari'nin minyatür sergisi ile gerçekleştirilecek.

Festival bu yıl "Hikayeni Hatırla" başlığı ile okurları ağırlayacak.

Zeytinburnu Kültür Sanat, Zeytinburnu Kitapçısı ve Nağmedar'ın ev sahipliği yapacağı festivalde, Necip Tosun ve Abdullah Harmancı'nın yanı sıra 39 konuşmacı yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali ile hem edebiyatın güncel meselelerinin konuşulmasını hem de birbirimize 'yeni keşfettiğimiz' hikayeleri anlatalım istedik. 'Türk Dünyası edebiyatında ne oluyor?' sorusuna da cevap bulacağımız festivalimizin odak ülkesi, Azerbaycan. 'Hikayeni Hatırla' sloganıyla hazırlanan etkinliklerimizde, umarım yeni hikayelerle buluşmanıza vesile oluruz." ifadelerini kullandı.

Festivalde, öykü türünün gelişimi ve bugünü incelenecek, ayrıca mitler, fantastik edebiyat, kahramanlar, süreli yayınlar ve Türk lehçeleri arasında çeviri gibi farklı konular da işlenecek.

Festival ile Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelecek öykücü ve çevirmenlerle metinler üzerinden kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve anlatılardaki akrabalıkların altının çizilmesi hedefleniyor.

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali hakkında detaylı bilgiye "zeytinburnukultursanat.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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