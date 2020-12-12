Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğünün her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği çizimlerle 40 hadis yarışmasının başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan tüm öğrencilerin katılabileceği "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmanın son başvuru tarihi 21 şubat olarak açıklandı. Yarışma ile ilgili konuşan TÜGVA Zonguldak İl Temsilcisi Murat Yılmaz, "Peygamber Efendimizin ( SAV) Hadis-i Şeriflerinden ilham alınarak düzenlenen bu yarışmada, belirlenmiş kırk hadis arasından ortaokul öğrencilerimizin bir hadisi nasıl anladığını merak ediyor ve hayal dünyalarında nasıl yer edindiğini görmek istiyoruz. Bunun için öğrencilerimizin yapmaları gereken, pandemi dolayısıyla evlerde olduğumuz bu günlerde açıklanan kırk hadis arasından kendine en uygun bulduğu hadisi seçmek ve bu hadisin kendisine ne ifade ettiğini göstermek için kalemi kâğıdı alıp resmetmektir. Herhangi bir boya malzemesi ve resim tekniği kısıtlaması olmayan bu yarışma hakkında öğrencilerimiz http://tugva.org/cizimlerle-40-hadis/ internet sitesinden detaylı bilgileri öğrenebilir ve başvurularını yapabilirler" dedi.

