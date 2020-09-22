40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij katacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde bulunan Yalı Kafe’nin yerine yapılacak projenin ilçeye prestij ve vizyon katacağını söyledi.

Projenin ‘kitap kafe’ konseptinden daha büyük bir vizyona sahip olacağını ve herkese hitap edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, 30-40 milyon TL değerindeki bir yeri bedelsiz olarak aldıklarına dikkat çekti.

“Tam bir yaşam alanı olacak”

Yalı Kafe’nin yerinin çok değerli olmasına karşın bedelsiz bir şekilde aldıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yalı Kafe’yi kaldırıyoruz. Şu anda proje hazırlanıyor. Orayı İller Bankası A.Ş.’den Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile bedelsiz olarak aldık. Orası satılmaya kalksa 30-40 milyon TL ya da daha fazla edebilirdi. Bu da bakanımızın Samsun’a bir hediyesi oldu. Bakanımızın da takip ettiği çok güzel bir projeyi birlikte hazırlıyoruz. ‘Kitap kafe’ diyorlar ama oranın kapsamı daha geniş. Yani kitap ve kafenin dışında tam bir yaşam alanı olacak. 7’den 70’e şehirden ve şehir dışından gelen herkesin uğramadan geçmeyeceği bir mekan oluşturuyoruz. Mimarisiyle, konseptiyle, denizle buluşmasıyla ve ana arter yolunun hemen yanında giriş-çıkışları son derece emniyetli çok güzel bir projeyi Atakum’a kazandıracağız” dedi.